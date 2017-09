El 23 de octubre se abrirán los sobres de la licitación para la rehabilitación y bacheo de la ruta provincial 22

Así quedó confirmado este martes en oportunidad de la presencia en Federal del Gobernador Gustavo Bordet. La obra cubrirá el tramo Federal-Concordia, y tiene un presupuesto oficial de más de 79 millones de pesos. LA DIRECTORA DE VIALIDAD PROVINCIAL, ALICIA BENÍTEZ, SE REFIRIÓ TAMBIÉN A OTRAS PROBLEMÁTICAS VIALES.

Audio Alicia Benitez

Luego de que el Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, hiciera entrega al Presidente Municipal Gerardo Chapino, y a la Senadora Nancy Miranda, de la Resolución de la DPV que autoriza el llamado a licitación para la construcción de la obra Rehabilitación y Bacheo de la Ruta Provincial 22, en el tramo Federal-Concordia; un cronista de FEDERAL AL DÍA pudo dialogar con Alicia Benítez, quien es la Directora Administradora de la repartición vial provincial.

La funcionaria, en cuanto al mal estado de muchos caminos, que fue también reconocido por el Gobernador Bordet en su discurso, dijo que “hace más de un año y medio que el tiempo nos trata mal, y hay distintas circunstancias que se han sumado a esta situación en la que están hoy los caminos”.

En cuanto a los recursos, expresó que “Vialidad tenía 9 convenios firmados con Nación por 3 mil millones de pesos, y esos fondos no van a ingresar y los contratos están firmados con la provincia, y tenemos que ir comenzando con el poco o mucho financiamiento que tengamos cada una de las obras”.

Consultada por la falta de ripio en muchos tramos de caminos con ese material en el departamento Federal; declaró que “en unos días más ustedes van a ver que salimos a licitar canteras de boza y de ripio, para que las zonales tengan la cantidad que necesitan y puedan dar respuestas inmediatas; lo otro es por proyectos, y la Zonal Federal ha presentado más de 20 proyectos que tenemos en carpeta para hacer con reposición de broza y ripio, como también obras de artes, puentes y alcantarillas, pero aparte de eso vamos a licitar canteras de broza y de ripio, porque estamos con faltante de material, y no porque no haya en Entre Ríos, sino porque las canteras no están con toda la documentación necearia para poder explotarlas”. (Federal al Día)