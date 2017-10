La representación institucional y política del PJ local destacó que el éxito de las gestiones ayudará a lograr un nuevo triunfo electoral

En una entrevista radial, de la que participaron los presidentes municipales Chapino y Boxler, la Senadora Miranda, el Presidente del PJ, Lezcano; destacaron fundamentalmente los logros alcanzados por las insistentes gestiones que se realizan ante organismos nacionales y provinciales; pero lamentaron el agudizamiento de la crisis social provocada por las políticas nacionales, que se observa fundamentalmente en los reclamos por trabajo, viviendas, alimentos y medicamentos, entre otros. ESCUCHE PARTE DEL REPORTAJE.

Audio Chapino-Miranda (primera parte)

Audio Miranda-Boxler-Lezcano-Chapino (segunda parte)

El Presidente Municipal, Gerardo Chapino, la Senadora Departamental, Nancy Miranda, y el Presidente del Consejo Departamental del Partido Justicialista, Eduardo Lezcano, a una semana de las elecciones legislativas, visitaron los estudios de Radio integración 90.5, y se refirieron a los motivos por los que llaman a votar por la Lista 501 “Somos Entre Ríos”; pero fundamentalmente Chapino y Miranda, defendieron las intensas gestiones que llevan adelante en beneficio de la ciudad y el departamento, y los resultados favorables que han podido conseguirse.

“Las medidas que viene llevando adelante el gobierno nacional nos han afectado, y nos van a seguir afectando, especialmente a nuestros bolsillos”, comenzó diciendo Gerardo Chapino; puntualizando en los anuncios de aumento de los combustibles, la energía eléctrica y el gas, e hizo mención a la intención de privatizar a Vialidad Nacional.

En cuanto a las difíciles situaciones que atraviesan muchas familias federalenses, expresó “nosotros desde el gobierno municipal venimos dando muchísima ayuda, que no se venía dando antes”, y continuó manifestando que “no es casualidad que haya aumentado más del 20 % la gente que asiste a los comedores barriales, las ayudas económicas, para hacerse estudios médicos, las enormes demandas laborales, los pasajes y la ayuda económica a los abuelos porque PAMI dejó de reconocerles muchas prestaciones”. Chapino aseguró que “hay cosas que han cambiado, pero no para bien, sino para perjudicar la economía de la gente, y sobre todo de los que menos tienen”.

En la entrevista realizada por el conductor del programa “Radio Sábado”, la Senadora Nancy Miranda denunció que dirigentes y militantes de Cambiemos reparten la boleta junto con un volante, donde se critica al Presidente Municipal y a la Senadora, “y en muchos de los puntos mienten”; aclarando que existen obras que se realizan con fondos nacionales y provinciales, con una amplia participación del municipio local, pero fundamentalmente por las intensas gestión que en forma conjunta realizan todos los días con el jefe comunal.

Al respecto de la ejecución de obras con recursos nacionales, el Presidente Municipal Chapino recalcó “yo trabajo para que el pueblo tenga beneficios, y a mí no me importa golpear la puerta de quien sea para que lleguen a Federal”, tal el caso de las 100 viviendas del Programa Habitat y la reciente adquisición de maquinarias.

“Los fondos para las viviendas son nacionales, y el municipio hizo un aporte muy importante con los terrenos, logística, en personal, maquinarias, y se están haciendo por administración municipal, lo que nos permite brindar trabajo a gente de la ciudad”, y agregó “lo mismo que en el caso de las maquinarias que hemos adquirido, una retropala y una motoniveladora”. En este caso se invirtieron $ 6.750.000, de los cuales la nación puso 3 millones.

El jefe comunal adelantó que, además de la recientemente adquirida pick up VW Amarok, en las próximas semanas ingresará al municipio una similar 0 Kilómetros, y una Renault Kangoo y una Izusu usadas, que fueron compradas a la ENERSA. “Como dijo Nancy (Miranda), las cosas no llegan solas, hay que gestionarlas. A mí en ningún momento la nación me preguntó si necesitaba 3 millones de pesos, sino que salimos nosotros a buscarlos”; y apuntando a los dirigentes locales de la oposición los invitó a que se sumen a las gestiones y dejen de “poner palos en la rueda”.

En cuanto a los aportes provinciales, destacó las obras de electrificación trifásica y la iluminación LED, que en los próximos días ya estarán funcionando, con una inversión de 1,8 millones de pesos. “La provincia viene ayudándonos muchísimo, ya hay dos obras licitadas, que son la de Cañada Los Tigres por 28 millones de pesos, el Centro Cívico, por 11 millones, y el reasfaltado de entre 22 y 24 cuadras”, donde se invertirán casi 15 millones de pesos.

En otro tramo de la nota radial, la Senadora Miranda hiso referencia a que los mayores reclamos que recibe por estos días son por trabajo y viviendas, “y lamentablemente ha aumentado también la demanda de alimentos y pasajes, y en el caso de la gente mayor los medicamentos que no está cubriendo PAMI, que son los más caros, entre otros programas de asistencia a la salud que se han retirado. Vamos para atrás con los programas que existían a nivel nacional”.

A la entrevista se sumó telefónicamente el Presidente Municipal de C. Bernardo, José Rubén Boxler, quien entre otros temas trajo a colación la situación que atraviesa la CAFESG, con cuyos excedentes se queda la Nación, “a esta comisión que tan bien hizo a los cinco departamentos que de ella se beneficiaron”.

“Se viene el gran tarifazo, los medicamentos están cada día más inalcanzables, la gente recurre a los municipios cada vez más por trabajo, o dineros para pagar la luz y el agua”, y avanzó denunciando que, mientras que el Candidato a Diputado Nacional de Cambiemos, Jorge Lacoste, hace campaña hablando de la problemática de los pueblos del Departamento, en la localidad que administra “hay muchas familias instaladas, que viven y comen de la basura del volcadero a cielo abierto de Sauce de Luna; en viviendas totalmente precarias, con gente viviendo de manera infrahumana”.

A su turno, el presidente del Consejo Departamental del PJ, Eduardo Lezcano, agradeció la invitación de Miranda y Chapino para participar de la nota radial, y aclaró que “el partido Justicialista le da un contenido político e ideológico a la gestión que ellos hacen”, sin interferir en sus gestiones “porque ellos tienen el mandato popular”. No dejó de rescatar el trabajo militante, no solo de los integrantes del máximo órgano de conducción partidaria, sino también la de quienes integran la Unidad Basica.

Recordó que la elección del domingo 22 es sumamente importante, aunque se quiera restarle interés, ya que “en esta elección se va a jugar la calidad de vida de la gente, porque en las Cámaras de Diputado y Senadores se va a hablar de salud, de educación, de reforma laboral, donde se va a saber si los jubilados van a tener más o menos medicamentos”, y continuó “que sepa la gente cuando vaya a votar que lo que está en juego es su calidad de vida, cuanta horas de trabajo podrá sumarle la reforma laboral, o si le van a quitar algunos derechos”.

En el final la Senadora Miranda invitó a votar por la lista Somos Entre Ríos, “pensando en nuestro futuro y en el de los que vienen”, y el Presidente Municipal Chapino pidió a la comunidad repetir el apoyo dado al oficialismo local en la elección PASO de agosto. (Federal al Día)