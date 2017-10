Federal: Chapino, Miranda y Boxler sostuvieron el triunfo del peronismo en el Dpto. Federal

En una elección con un final ajustado, el PJ federalense logró ganar en la ciudad de Federal, C. Bernardi, Nueva Vizcaya y El Cimarrón, entre otros lugares; y perdió por una importante diferencia en Sauce de Luna, Chañar y El Gato. El reconocimiento a las gestiones que llevan adelante el Presidente Municipal de Federal Gerardo Chapino, la Senadora Nancy Miranda, y el jefe comunal de C. Bernardi, sirvieron para mantener a Federal bajo el dominio del PJ. A pesar de los esfuerzos realizados, Jorge Lacoste, se convertirá en Diputado Nacional sin haber logrado imponerse en su Departamento. QUE DIJERON CHAPINO, MIRANDA Y LACOSTE.

Audio Chapino-Miranda-Lacoste 7

Los cómputos finales en la ciudad de Federal, mostraron al PJ (Somos Entre Ríos) ganador en la ciudad de Federal y el ejido de Colonia Federal.

En la cabecera departamental, que gobierna Gerardo Chapino, donde voto el 81,45 % de los empadronados, el peronismo sumo 5.802 votos (48,26 %), y Cambiemos 5.352 (44,51 %), o sea una diferencia a favor del oficialismo local del 2 % de 450 votos. El socialismo junto 204 votos, y la izquierda 255. El 1,39 % votó en blanco y más del 2 % hizo que su voto fuera anulado.

El PJ (Lista 501) cosechó en C. Bernardi, donde gobierna José Rubén Boxler, el 57 % de los votos, y Cambiemos el 39 %. También triunfó por una gran diferencia en Nueva Vizcaya, donde preside la Junta de Gobierno Hugo Rivarola; y en El Cimarrón, aunque con una diferencia acotada, donde gobierna Juan Cruz Borra y tiene domicilio la Senadora Nancy Miranda.

Cambiemos logró una diferencia muy importante en Sauce de Luna, segunda localidad del Departamento, y donde gobierna Jorge Lacoste, que ahora será Diputado Nacional por el macrismo; y además en Chañar y El Gato.

En diálogo con Radio Integración de Federal, el Presidente Municipal Gerardo Chapino felicitó a la dirigencia y militancia del PJ por el esfuerzo puesto para ganar, y no se olvidó de remarcar algunas situaciones que se vivieron durante toda la jornada, y que tuvieron que ver con la “sustracción organizada” de boletas de Somos Entre Ríos, y la colocación de boletas que se utilizaron en las elecciones PASO.

“Sabíamos que habría una reducción en nuestros votos, por la manera en que veíamos estaban desembarcando en la ciudad de Federal”, dijo Chapino, haciendo referencia a la visita reciente de los Ministros Bergman y Frigerio; y a la distribución clientelista de elementos que se realizaron en los últimos días, donde hasta se repartieron electrodomésticos y muebles.

La Senadora Nancy Miranda en tanto consideró a la elección como “atípica, comparada con lo que fueron las PASO”; y no supo determinar la razón por la que se achicaron las diferencias. “Uno no entiende a la gente. Todos los días nos plantean las necesidades que tienen para el día a día, a consecuencias de la política nacional, y cuando llega la elección los apoya, entonces no se entiende”, y agregó “yo quiero creer que mañana se va a hacer presente la gente de Nación dando las respuestas que la gente necesita”.

Por su parte el Presidente Municipal de Sauce de Luna, Jorge Lacoste, que será desde diciembre Diputado, se diferenció de los dichos de Miranda al manifestar que “la sociedad lo que menos estaba mirando era la situación económica, sino que estaba mirando la crisis moral en la que estaba la Argentina, y claramente votó en este sentido, por un gobierno con valores y que está proponiéndole mucho más ética a la política”; y concluyó “todos sabemos que la economía no está mejor, pero el voto ha sido apostando a los valores y a la ética en la política”.

Los cómputos oficiales, computadas las 75 mesas habilitadas, el PJ junto en el departamento 8.601 votos, y Cambiemos 8.525. (Federal al Día)