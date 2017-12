Reforma Laboral: Lacoste deja la Intendencia y repasa la agenda del Congreso

El electo diputado defendió la reforma laboral, negó que afecte a los trabajadores si no que implica “darle derechos a 5.700.000 trabajadores informales”. Habló del interbloque de Cambiemos, de Etchevehere, del pacto fiscal y del conflicto con el pueblo mapuche.

Para este miércoles, a las 20, está convocado el Concejo Deliberante de Sauce de Luna para tratar la renuncia de su intendente, Jorge Lacoste, electo para cumplir el cargo de diputado nacional de Cambiemos a partir del 10 de diciembre.

“En sesión, ingresa mi renuncia y el jueves termino mi función. Quedan obras importantes en marcha”, dijo el presidente municipal que recordó que asumirá en su reemplazo el vicepresidente municipal, Pedro Oscar Aliano mientras que el Concejo quedará a cargo del actual presidente primero del cuerpo, Tito Alcides Londra.

El paquete de reformas que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, y que están de algún modo planteadas en el acuerdo firmado por los gobernadores, sería tratado en la Cámara baja –y convertido en ley- durante el mes de diciembre, tras su paso, primero, por el Senado de la Nación.

Lacoste fijó posición sobre algunos puntos, con la convicción de que el pacto firmado por las provincias, de algún modo, constituye un empuje fuerte para el debate en el Poder Legislativo. “No sé hasta qué punto, senadores y diputados responden a los gobernadores pero sin dudas este acuerdo previo le da una base de sustentación muy sólida a la discusión, sobre todo porque lo firmaron todas las provincias, a excepción de una, y porque se ha dicho que es la primera vez que las provincias no pierden en el acuerdo con Nación”, resaltó el intendente.

“Este país necesita cambios, necesita tener la responsabilidad que los tiempos requieren y cada uno tiene que poner su cuota de esfuerzo”, repitió los argumentos del oficialismo.

– Se afirma que las provincias no pierden con el acuerdo, pero se verá afectado el Anses básicamente.

– Los gobernadores y la Nación entienden que estamos frente a un problema que requiere una solución. Si es la solución ideal no lo sé, pero no podemos seguir pateando para adelante los problemas de la Argentina. Con relación a los jubilados, se ha buscado el consenso y fue posible el acuerdo. El proyecto que ingresó ya fue modificado. Lo bueno es dialogar.

-¿Cómo analiza la reforma laboral? Se argumenta que habría un retroceso en los derechos de los trabajadores y se afirma que, del otro lado, se esperan inversiones y generación de empleo.

-Lo central de esta reforma es que estamos dando derechos a 5.700.000 que trabajan en la informalidad. En ningún momento se ha planteado una pérdida de derechos. Es una clarificación de las normas laborales, prever lo que tiene que ver con las indemnizaciones y los juicios para que el empleado sepa con claridad las reglas sin depender de estudios jurídicos avezados. La idea es que los que no tienen derechos, accedan a lo mismo que hoy tienen los trabajadores blanqueados.

-¿Qué impacto podría tener en la economía y la situación social de su ciudad, por ejemplo, o en Entre Ríos?

-Va a implicar un estímulo suficiente para que todo aquel que tenga un trabajador no registrado lo registre. Pero además, estarán los seguimientos que va a hacer el Estado que van a ser mucho más severos. Yo creo que mucha gente va a poder acceder a estar registrado, a créditos bancarios que hoy no tiene. Si esto va a generar rápidamente en la generación de empleo, no lo sé. Dependerá de la actividad productiva de cada región.

Bloque y radicalismo

Lacoste dice sentirse más cómodo, como legislador, en un bloque radical que, a su vez, suma a un interbloque de Cambiemos. Descarta de plano que esa coalición deba unificarse en una sola bancada con el PRO y la Coalición Cívica. “Ya se votaron las autoridades de bloque. Mario Negri va a seguir siendo el presidente del bloque radical y la idea es que coordine el interbloque. Pero siempre es importante que cada uno siga teniendo su identidad. Hay que fortalecer los partidos políticos de la alianza Cambiemos”, dijo.

Con relación a llegada del entrerriano Luis Miguel Etchevehere al gabinete de Mauricio Macri, Lacoste opinó: “Siempre es bueno tener un ministro de la provincia y sobre todo Etchevehere que tiene una identificación muy fuerte con la provincia. Es bueno también que haya designados a Guillermo Bernaudo (de La Paz) en la Secretaría de Agricultura. Se abre una perspectiva importante para el sector productivo entrerriano porque el ministro conoce claramente nuestras problemáticas, nuestras debilidades, nuestras fortalezas”.

No adelantó opinión sobre el futuro del dirigente con relación al tablero político entrerriano: “Todo el que aspire a ser candidato en Entre Ríos podrá serlo. Se buscarán los consensos o se resolverán las cuestiones en internas”.

Represión y conflicto mapuche

Lacoste opinó acerca del conflicto mapuche y la violenta intervención de las fuerzas de seguridad en el sur que se cobró la vida de un joven de 22 años. “Veo con mucha preocupación lo que está sucediendo, como cualquier argentino”, dijo.

“En un país que ha recuperado el diálogo, la búsqueda de consensos, que pasen estas cosas no es bueno y no genera tampoco hacia el mundo una buena imagen. Espero que prime el sentido común, el equilibrio y que se encuentre una mesa de diálogo como debe ser, en una mesa. No en la calle, no con las caras tapadas”, condicionó Lacoste que, sin embargo, dijo ver entre los manifestantes que reclaman por las tierras a “cierta anarquía y un desconocimiento ya no del gobierno de Macri si no del Estado. Ahí se complica la cosa”.

Fuente: Página Política