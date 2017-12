Departamento Federal: El buen tiempo ha ayudado en gran forma a la reparación y mejoramiento de los caminos rurales

Lo aseguró el Jefe de la Zonal II de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Javier Poos. “”A este ritmo, y con este clima que nos acompaña, el mes de enero va a ser muy positivo porque vamos a poder llegar a muchos lugares del Departamento”, aseguró. También se refirió a la intervención de algunos vecinos para mejorar las calles de algunas colonias. ESCUCHE QUE DIJO.

Audio Oscar J Poos (primera parte)

Audio Oscar J Poos (segunda parte)

El jefe de la Zonal de Vialidad de Federal, Oscar Javier Poos, trasmitió su entusiasmo porque las condiciones climáticas imperantes, desde mediados de noviembre, han permitido que la repartición realice trabajos de fondo “que hace mucho no podíamos hacer”; tal el caso de la reparación de la ruta provincial K, desde Federal hasta C. Bernardi, ruta provincial 5 desde Paraje Las Delicias hasta el acceso a Loma Limpia, desde este último hasta la Comisaria de Banderas, “cortando cunetas y con levantes”, desde la Comisaria de Banderas hasta el límite con el Departamento La Paz, y en algunas alcantarillas se han podido colocar tubos ARMCO “que son soluciones definitivas, ya que el agua no los descalza como a los tubos de hormigos”; entre otros varios trabajos de reconstrucción y conservación. “La verdad que estamos muy entusiasmados porque ahora se está pudiendo trabajar”, expresó.

Poos dijo al programa “Radio Sábado” de Radio Integración de Federal, que aunque aún falta llegar a muchos lugares “a este ritmo, y con este clima que nos acompaña, el mes de enero va a ser muy positivo porque vamos a poder llegar a muchos lugares del Departamento”.

En cuanto a los caminos de ripio, contó sobre un convenio de reposición firmado con la Cantera que la repartición tiene en Puerto Yerua, habiéndose puesto como prioridad la reposición desde la intersección de las rutas 5 y 20 (frente a la escuela Agrotécnica) hasta le Paraje Las Delicias, también la ruta 28, la ruta 5 desde Nueva Vizcaya hasta ruta 28, “y hemos generado expedientes importantes para obras como el Acceso a la Colonia San Lorenzo “donde en el verano van a contratar el transporte de ripio y provisión y vamos a distribuir 4000 metros cúbicos en la primera etapa, para hacer una reposición completa”.

El jefe Zonal destacó en todo momento la colaboración en las gestiones de la Senadora Departamental Nancy Miranda, y comentó sobre tres obras de importancia que se van a ejecutar en zona de Sauce de Luna, “sobre tres arroyos que crecen mucho”. Se trata del Arroyo Del Medio, “que es una calzada sumergible que se destruyó por las grandes lluvias y por el tránsito, que se va a construir nueva”; y continuó “otro problema que teníamos es el puente sobre el arroyo Sauce de Luna, en el límite con el departamento Villaguay, donde se va a construir una alcantarilla cajón, que es una gran solución porque se cortaba grande; y otro es el puente de madera El Muellecito, donde se va a construir una alcantarilla cajón”, y concluyó “esas tres obras van a ser adjudicadas a una misma empresa, que realizaría las construcciones en forma simultánea, estimando que para el mes de marzo ya estarían adjudicadas”.

Con relación a la Ruta Provincial 22, asfaltada, y para la cual se realizó una licitación para la reconstrucción de los tramos más dañados, Poos explicó que junto a la Senadora Nancy Miranda (FpV), “nos hemos puesto a trabajar para hacerles entender a la autoridades que es una ruta más que importante para nosotros, y por suerte lo entendieron y el 23 de octubre realizaron la apertura de los sobre en la Zonal de Federal, para que se haga un bacheo y reconstrucción de los tramos más complicados, y se incluyó los arreglos del terraplén sobre el rio Gualeguay, a la altura de los puentes de Paso Duarte”, lo que debería ejecutar la empresa Losi S.A. en un plazo de 12 meses.

VECINOS QUE REPARAN LOS CAMINOS:

El Jefe de la Zonal Federal de la D.P.V., dijo que “hay que tomar con mucho cuidado los comentarios que se publican en las redes sociales, de donde vienen y que intencionalidad política tienen”, apuntando a los recientemente escribieron sobre que propietarios rurales habrían utilizado sus maquinarias para mejorar el estado de transitabilidad de calles de Colonia La Lila y Colonia San Lorenzo; y agregó “hay casos de que quienes escriben son los mismos que rompen los caminos, o se meten con camionetas 4×4 dentro de un pantano para sacarse fotos y subirlas a ala s redes sociales, pero todo con una intencionalidad política; pero hay productores a los que cuando han tenido que sacar hacienda o cereales nosotros los hemos auxiliado con motoniveladoras o cargadoras frontales, para que puedan sacar su producción, porque entendemos que la producción tiene que salir”.

“Con respeto a que hay productores que arreglan una parte del camino, la verdad que nos están dando una gran mano si es de buena fe, y se los agradecemos, pero de ahí a la mala leche de publicar o de criticar, hay que ver desde que sector o de que posición lo hacen”, concluyó Poos. (Federal al Día)