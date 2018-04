Pedro Aliano dejó inaugurado el periodo legislativo 2018 del Concejo Deliberante

Tras la apertura del nuevo periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Sauce de Luna celebrada el pasado miércoles 11 de abril del corriente, el Intendente Pedro O. Aliano expuso e informó ante el Honorable Concejo en lo que a su gestión respecta aduciendo que no es mucho, ya que asumió en el cargo el 5 de diciembre de 2017, cuando el ex intendente Lacoste dejó la gestión para asumir su banca en el Congreso de la Nación.

Aliano expresó que el informe en cuanto a lo económico del periodo anterior va a estar todo reflejado en el informe en el que se está trabajando a contra reloj, ya que han cambiado los tiempos de presentación para rendición de presupuestos en el Tribunal de cuentas de la Provincia cuya fecha de vencimiento es al 31 de Marzo del corriente y con solo 30 días corridos de prórroga.

Hemos pedido una modificación al contador al momento que asumimos y es incluir todas las deudas que tiene el municipio con algunos atrasos de hasta siete meses, en ese sentido lo primero a lo que se ha apuntado es al tema cuentas, acordar el tema deuda con los proveedores, arreglar el tema personal ya que estábamos bastante atrasados y hacer que funcione como corresponde el Área de Recursos Humanos.

Nos hemos marcado dos metas principales, una es el cumplimiento correspondiente con el Tribunal de Cuentas al 31 de Marzo, y los otros algunos cambios en el personal que corresponden en toda gestión, ya que no se puede coincidir con todos en algunas cuestiones o ideas, para esto hemos puesto algunos amigos, otros se fueron por equis motivos pero se ha avanzado en un 60 por ciento en lo que tiene que ver con la parte personal , hoy solo tenemos algunos contratos políticos y otros así nomás que no llegan a veinte de un total de ciento quince empleados, expresó Aliano.

Por otra parte hemos comenzado a trabajar el programa “Hábitat “para el cual hemos tenido que reprogramar todo nuevamente ya que ha habido una variación de costos importantes, igualmente se ha avanzado en el tema desagües (cordones cuneta) y estamos en un 33 %, en cuanto al tema luminarias hemos avanzado un 50 % del Programa; nos está faltando cloacas y agua que se ha tenido que modificar todos los planos ya que el municipio no contaba con un esquema de obra en la que estén determinado los planos por domicilios.

En cuanto a cordones cunetas se ha avanzado bastante, pero hemos tenido que presentar una prórroga ya que estos trabajos debieron haberse comenzado a ejecutar en Agosto del año pasado pero por problemas económicos del mismo gobierno Nacional no se depositaron los fondos en tiempo y forma por lo tanto se comenzaron más tarde, la obra tenía un plazo de ocho meses y este mes estaría venciendo el plazo, por eso hemos realizado este pedido de prórroga de reprogramación y dentro de ese pedido hemos incluido la ejecución de una cancha de bochas y hemos cambiado una parte ya que Yó y algunos amigos No estamos de acuerdo con lo que es el Boulevard Luis Marciscano y la idea es demolerlo que quede sin el cordón central expresó Aliano.

En lo que tiene que ver con el “Plan Hábitat” también hemos comprado material para la construcción de un SUM de ( 8 x 15 mts2 ) que va a ser construido en el predio del CIC, en lo que tiene que ver con cloacas, hemos hecho una reformulación del proyecto ya que no contamos con la maquinaria para poder realizar los trabajos y ésta es incluir la compra de una oruga para no pagar alquiler y que el equipamiento quede en el parque de maquinarias municipal para futuros trabajos.

En lo que tiene que ver con la parte administrativa de la Municipalidad vamos encaminado algunas cuentas teníamos, tratando de reducir costos, es así que estamos armando un taller mecánico propio, por que como habrán visto sin ánimos de ofender ni molestar a nadie, en nuestro pueblo había un taller particular del cual recibíamos críticas a diario de que vivía lleno de maquinas municipales disparó el intendente Aliano, para lo cual a posterior vamos a pedir autorización a este Honorable Concejo ya que un ex vecino de Sauce de Luna Natella de apellido nos ha ofertado todo el equipamiento a un precio muy razonable.

En lo que hace al diálogo con Nación esperamos que ahora que está el Diputado Lacoste podamos resolver algunas cuestiones, y en lo que respecta a la Provincia contamos con la asistencia permanente y siempre dispuesta de la Senadora Provincial Nancy Miranda. Por otra parte en lo que tiene que ver con viviendas estamos complicados para ser incluidos dentro del plan de la provincia ya que no contamos con terrenos, y en cuanto al gas natural ni bien asumimos la gestión empezamos a mover el tema con el Ingeniero Jorge González que también tiene a su cargo la Secretaría de Energía de la Provincia a quien solicitamos un generador para la Fiesta del Pan Casero y nos desayunamos con que teníamos una deuda de Un Millón Doscientos Mil Pesos a Enersa de alumbrado público, así que fue la Senadora Miranda quien se encargó de que el generador para la fiesta esté en Sauce de Luna, y este lunes el Ingeniero González nos informó que lo primero en carpeta en materia de Gas es Sauce de Luna y Victoria.

En cuanto al tema del basural no hay ningún avance ya que el expediente fue secuestrado y habría que consultarlo con Ex Juez Oyarbide por lo tanto no está, no existe el expediente expresó Aliano.

Por último se está avanzando muy bien en la construcción del albergue deportivo, del cual se recibió la primer partida en los primeros días de marzo y ya se compró todo, se está capacitando al personal y nivelando el terreno. Solo tuvimos un problema en principio y era que teníamos demandas de todo tipo acá en el municipio y cuando nosotros les ofrecíamos trabajo no volvían mas, llegamos a tener en un momento 64 pedidos de trabajo, pero cuando pedimos para cubrir 16 tuvimos que andar más de un mes para conseguirlos, nadie quería; así que entendemos que este año ha caído la desocupación porque nadie quería trabajar expresó Aliano.-