Reclamo de la oposición de disminuir la presión impositiva sin dar marcha atrás con los tarifazos – Giano: ‘pretenden ocultar el desastre de Macri echándole la culpa a gobernadores y municipios’

El senador provincial Ángel Giano (FPV-Concordia) se refirió a la iniciativa de los senadores de Cambiemos que piden al gobierno de la provincia que reduzca la carga impositiva, acompañados por el bloque del oficialismo. “Acompañamos porque creemos que no hay que hacer lo que hacen los dirigentes de Cambiemos, que pretenden ocultar el desastre el gobierno de Macri echándole la culpa a los gobernadores y a los municipios por sus tasas y sus tributos provinciales”. “Piden al gobernador y piden al intendente, pero tienen miedo de pedir a Macri porque no quieren reconocer la verdad: estamos en esta situación porque el tarifazo del gobierno nacional hoy lleva a que los hogares entrerrianos, y muchos concordienses, hoy no puedan pagar la luz”, indicó. El legislador estuvo ayer por la noche en Federación. Y allí se encontró con muchos vecinos que no pueden pagar las facturas además de la situación de los aserraderos chicos, donde la energía es el insumo más importante, que se encuentran en la misma situación. Además, mensuró el posible impacto de una reducción impositiva y dejó en claro que será menor. “Tampoco les va a solucionar el problema”, se indicó.

Explicó que la tarifa eléctrica aumentó un 1.000 %. Por ello, una reducción del 6 % de la tasa municipal y del 8 % del fondo provincial “no es una solución definitiva”. Y dijo a Radio Ciudadana (FM 89.7) que la Nación debería “pedir a las empresas amigas que dejen de ganar tanto dinero, que hagan un esfuerzo para ganar menos”.

Giano explicó que acompañaron a sus pares de Cambiemos porque además pidieron al Presidente que reduzca el IVA a usuarios residenciales, la provincialización de Salto Grande, las regalías a $ 240 el megawatt/hora, que cese con los aumentos y los retrotraiga a tres o cuatro meses atrás, etc.

“En esa discusión surgió el tema de los tributos y lo discutimos con el gobernador, que lo está estudiando, ceder en este esfuerzo que debe ser compartido entre Nación, Provincia y municipio, más allá de que la base imponible representa el tarifazo del gobierno nacional, ver cómo se pueden adecuar estos tributos que se perciben en virtud de que si hay que hacer esfuerzos, hay que hacerlos entre todos”, dijo Giano.

En ese sentido, sostuvo que los legisladores opositores no dicen que están exentos de aportar al fondo de desarrollo energético provincial quienes consumen hasta 200 kw/h. “Y tampoco dicen que si hay una disminución de la tasa de alumbrado público del 8 % hay que pagar igual porque la Cooperativa Eléctrica la va a tener que percibir”.

Además, el gobierno nacional “ha decidido privilegiar a una clase de los grupos concentrados, de las empresas, como las empresas eléctricas que generan energía, que han ganado mucho dinero en estos dos años y cuatro meses de gobierno. En vez de pedirles un esfuerzo, se le pide al pueblo argentino”.

Asimismo, dijo que ayer se conversó en la reunión abierta convocada por el Concejo Deliberante de Concordia pedir a la Nación que haga el esfuerzo de “por lo menos” bajar el IVA del 21 %. A partir de ahí, las provincias y los municipios puedan “armonizar sus tributos”. A su vez, se había acordado tratar de llevar a cabo otra reunión con la Multisectorial para encontrar propuestas viables.

Pero a la tarde se enteró del mensaje del Presidente que quiere transferir todo el costo a los gobernadores y a los intendentes. “Evidentemente tomaron la decisión de llevar a cabo los ‘tarifazos’ sin pensar en las consecuencias. Pensaron que pagar en cuotas y con interés el gas era la solución y se equivocaron otra vez”, indicó Giano.

Giano sostuvo que el año pasado a las empresas eléctricas se les perdonó $ 20.000 millones que le debían al mercado eléctrico nacional. “Evidentemente trasladan los problemas a los municipios y a las provincias y a los hogares más vulnerables”, indicó.

Respecto del discurso de Macri, quien ayer sostuvo que el año pasado “se generaron 500.000 puestos de trabajo” y lograron que “5.000 personas salieran de la pobreza” además de “batir records de cemento, autos, asfalto, motos, turismo, vuelos y siete trimestres seguidos de crecimiento”, Giano dijo que “es un discurso claramente de otro país, que no dice la verdad, que plantea no dejar deuda a los hijos y a los nietos, pero este gobierno ha contraído deudas a 100 años. La verdad es todo lo contrario”, indicó.

El senador dijo que el discurso pretende pedir esfuerzos a todos los argentinos-. “Un esfuerzo que el mismo gobierno nacional no hace, sosteniendo una política que ha fracasado siempre en nuestro país”, recalcó.

“Evidentemente le ha dicho Durán Barba lo que tiene que decir para seguir confundiendo y los que los votaron y tenían esperanzas la sigan teniendo a pesar de que sus bolsillos e ingresos y su situación este peor que hace dos años atrás. La mayoría de los argentinos está peor. No hay dudas. Evidentemente haya un sector que los ha votado que no pueden creer que les haya mentido tanto y de a poco se irán dando cuenta”, sostuvo.

Giano dijo que la Nación debería empezar por hacer un esfuerzo, pero lo único que han hecho es trasladar los problemas. "No sé si no la han estudiado a las medidas antes de tomarlas o no les importa nada porque lo que más quieren es que las empresas amigas ganen dinero a costa de los que menos tienen", indico. Y añadió que la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue la primera en hacerse eco porque "recibió US$ 40.000 millones del Fondo del Conurbano". Por ello, manifestó que los gobernadores "deberán plantarse".