La Senadora Nancy Miranda participó del acto: El gobierno entregó aportes a clubes y deportistas por más de 10 millones de pesos

El vicegobernador Adán Bahl, en representación del gobernador Gustavo Bordet, acompañado por la ministra de Desarrollo Social Laura Stratta y el secretario de Deportes, José Gómez, entregó aportes a 80 instituciones, a más de 20 atletas y ayudas a escuelas deportivas por 10.542.000 de pesos. LA LIGA FEDERALENSE DE FUTBOL RECIBIÓ UN APORTE.

“Estamos muy contentos de poder cumplir con las instituciones deportivas y en especial, de poder darles una mano a los deportistas entrerrianos que se han esforzado para alcanzar logros tan significativos”, aseguró Bahl.

“El gobierno de la provincia se hace presente, para darle una mano a los deportistas y las instituciones. Todos los días, cientos de jóvenes entrenan en los pueblos y ciudades de la provincia, haciendo un esfuerzo enorme por superar dificultades y alcanzar grandes metas. Y un empeño parejo ponen los clubes y las asociaciones deportivas para mantenerse activas y crecer, ofreciendo a los entrerrianos la oportunidad de practicar deportes y desarrollar una vida sana que contribuye al crecimiento de las comunidades. Es un esfuerzo conjunto, que nos beneficia a todos”, aseguró el vicegobernador Adán Bahl este jueves al distinguir a deportistas olímpicos y entregar aportes a entidades deportivas toda la provincia por más de 10 millones de pesos.

“Hoy, en particular, destacamos el logro de tres campeones que van a representar a la provincia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Nazareno Sasia, atleta de Cerrito, Pablo Zaffaroni de Concepción del Uruguay y Brian Arregui, campeón de boxeo, oriundo de Villaguay. Su esfuerzo nos llena de orgullo”, resaltó.

Trabajo conjunto

También la ministra Laura Stratta destacó el rol de las instituciones, clubes y deportistas. “Para nosotros, este es un momento de celebración y gratificación por un compromiso de trabajo mancomunado y articulado, con la convicción profunda de que el deporte integra e incluye, y como dice nuestro gobernador, forma mejores personas” indicó.

“Celebramos también en esta entrega el reconocimiento a la federación, a las ligas, entendiendo que muchas veces el trabajo que hacen desinteresadamente nos ayuda a trabajar y mejorar las políticas de Estado, y que de esta manera podemos llegar, a través de ustedes, a fortalecer las disciplinas y los deportistas”, agregó y felicitó a los deportistas reconocidos y destacados durante la jornada, “no solamente brillan en sus disciplinas, sino que representan a nuestra provincia y a nuestro país. El deporte para nosotros no es únicamente este acto, sino lo que construimos todos los días codo a codo con cada uno de ustedes, con una inversión concreta. Queremos reiterarles nuestro compromiso de trabajo, de seguir haciendo y diseñando políticas públicas que nos ayuden a construir una Entre Ríos más grande, más justa y más igualitaria”.

De todos los deportes

Por su parte, el secretario José Gómez destacó que “aquí tenemos expresiones de todo el deporte provincial, de cada uno de los programas que tenemos diseñados para abarcar todo el universo de la política deportiva. Tenemos aquellos programas incluidos por ley como el apoyo a todas las Ligas de fútbol, las Asociaciones de básquet y a las 30 Federaciones de todas las disciplinas que se desarrollan en la provincia; tenemos el apoyo a todos los clubes que participan en competencias nacionales, y fundamentalmente programas de carácter social en lo que este año hemos triplicado en aportes no reintegrables para aquellas instituciones amateurs con un perfil social hacia nuestros chicos por un monto de 13 millones de pesos”.

“Este año hemos fortalecido este programa tratando una distribución más equitativa de los recursos y más progresiva participación de las expresiones sociales del deporte en la inversión productiva. Del mismo modo con la inversión destinada a los Juegos Evita, que son la competencia más inclusiva de América Latina y nosotros desde el Gobierno Provincial lo ponemos mucha pasión, mucho compromiso y apostamos a que los chicos lo vivan como en ninguna otra provincia”, agregó el titular de la cartera de Deportes.

Del acto que se realizó en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, participaron también los Senadores Raymundo Kisser, Nancy Miranda y Ángel Giano; los diputados Diego Lara, Gustavo Zavallo, Fuad Sosa, Gustavo Osuna, el titular del IAPV y dirigente deportivo, Marcelo Casaretto, entre otros.

Reconocimiento

En primera instancia, el Gobierno de la provincia y en manos del vicegobernador Bahl entregó ante la comunidad deportiva presente, un reconocimiento a tres deportistas entrerrianos que representarán a nuestro país en la cita ecuménica más importante del deporte olímpico: los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 que se desarrollarán en el mes de octubre.

Los deportistas, que, a partir de su dedicación, mérito y esfuerzo, lograron un lugar en la selección Argentina Olímpica son Nazareno Sasia, atleta de Cerrito, Pablo Zaffaroni atleta de Concepción del Uruguay y Brian Arregui boxeador oriundo de Villaguay.

APORTES

Clubes y federaciones deportivas

En el marco del Programa Entre Ríos Deportes, se incrementó la inversión en beneficio de los clubes con deporte amateur reconociendo la función social que estos cumplen, ampliando los aportes no reintegrables que las instituciones reciben para destinar a inversiones edilicias y mejoras en sus instalaciones.

Los fondos fueron entregados al Club Unión Agrarios Cerrito (Cerrito), Club Unión de Crespo (Crespo), Club Atlético Lucas González (Lucas González), Club Atlético Oro Verde (Oro Verde) y el Centro de Ex Alumnos de Don Bosco de Paraná (Paraná).

También en este acto se hizo entrega del primer aporte anual a las Federaciones de todas las disciplinas deportivas que organizan el deporte en Entre Ríos. El monto entregado suma un total de 2.950.000 pesos. Recibieron Federación Entrerriana de Fútbol ($120.000), Federación de Basquetbol de Entre Ríos ($120.000), Unión Entrerriana De Rugby ($120.000), Federación Entrerriana de Vóley ($120.000), Federación Entrerriana de Patín ($120.000), Federación Entrerriana de Hockey s / Césped ($120.000), Asoc. de Hockey sobre Césped y Pista del R. Uruguay ($120.000), Federación Entrerriana de Ajedrez ($100.000), Federación Única de Karate y Kobudo ($100.000), Federación Entrerriana de Tenis ($100.000), Federación Entrerriana de Pelota ($100.000), Unión de Judo de Entre Ríos ($100.000), Asoc. Entrerriana de Triathlon ($100.000), Federación Entrerriana de Box ($100.000), Federación Atlética de Entre Ríos ($100.000), Federación de Bochas de Entre Ríos ($100.000), Federación Entrerriana de Ciclismo ($100.000), Federación Entrerriana de Natación ($100.000), Federación Entrerriana de Tiro ($100.000), Federación Entrerriana de Canotaje ($100.000), Federación Entrerriana de Gimnasia ($100.000), Federación Entrerriana de Handball ($100.000), Asoc. Paranaense de Softbol ($100.000), Asoc. De Clubes de Remo de Entre Ríos ($100.000), Unión Entrerriana de Hockey Sobre Patines ($100.000), Asoc. Entrerriana de Ciclismo de Montaña ($100.000), Confederación Entrerriana de Deportes ($70.000), Asoc. Entrerriana de Tenis de Mesa ($70.000) y la Asoc. Máster Atletas Entrerrianos ($70.000).

Ligas y Asociaciones

Todas las ligas de Futbol y Asociaciones de Basquetbol de la provincia también recibieron aportes para afrontar gastos de seguridad deportiva y arbitrajes de las competencias locales por un monto total de 1.552.000 pesos.

En ese sentido las instituciones que recibieron su aporte son: Liga Paranaense de Futbol, Liga Departamental de Futbol de Colón, Liga Regional de Futbol de Basavilbaso, Liga Departamental de Futbol de Gualguay, Liga Departamental de Futbol de Nogoyá, Liga Diamantina de Futbol, Liga Concordiense de Futbol, Liga Federalense de Futbol, Liga Santaelenense de Fútbol, Liga Villaguayense de Fútbol, Liga Victoriense de Futbol, Liga de Fútbol de Chajari, Liga de Futbol de Paraná Campaña, Liga Federaense de Fútbol, Liga Paceña de Futbol, Liga de Futbol de C. del Uruguay, Federación Entrerriana de Futbol, Asoc. Paranaense de Basquetbol, Asoc. Paranaense de Basquetbol Femenino, Asoc. Villaguayense de Basquetbol, Asoc. de Basquetbol de Gualeguaychú , Asoc. Departamental Colonense de Basquetbol, Asoc. Reg. De Basquetbol. Pancho Ramírez de C. del Uruguay, Asoc. De Basquetbol de Concordia, Asoc. Santaelenense de Basquetbol.

Eventos y torneos nacionales

Se entregaron aportes correspondientes al mes de Julio a los Clubes que representan por mérito deportivo a la Provincia de Entre Ríos en competencias nacionales como el Club Atlético Patronato (Paraná), Club Deportivo Juventud Unida (Gualeguaychú), Club Atlético Paraná (Paraná), Club Gimnasia y Esgrima Footbal Club (C. del Uruguay), Club DEPRO (Pronunciamiento), Club Estudiantes de Concordia (Concordia), Atlético Echague Club (Paraná), Club Tomas de Rocamora (C. del Uruguay), Club Atlético La Unión de Colon (Colon), Club Parque Sur (C. del Uruguay), Club Atlético Rosario del Tala (Rosario del Tala), Centro Sportivo Peñarol (Rosario del Tala), Club Regatas de Uruguay (C. del Uruguay), Club Atlético Ferrocarril (Concordia), Club Central Entrerriano (Gualeguaychú), Centro Exalumnos Capuchinos (Concordia), Club Atlético BH (Gualeguaychú), Club Atlético Olimpia (Paraná) y el Club Tomas de Rocamora (Uruguay).

Deportistas amateurs

Por último, se entregaron aportes a deportistas dentro del programa Entre Ríos deportes los que serán destinados por estos atletas para compra de equipamiento deportivo y/o el financiamiento de su participación en competencias nacionales e internacionales. Los beneficiarios son Graziano Valentina (Villaguay), Solterman Micaela (Paraná), Morales Héctor(Paraná), Vieyra Eduardo (Paraná), Miceli Johana (Paraná), Espeleta Palleiro Dardo (Colonia Avellaneda), Segovia Marilin (San Salvador), Donatti Pablo (Diamante), Valin Laura Alejandra (Concordia), y Esquivel Jorge (Concordia).