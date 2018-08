Darío Verón dijo que aspira a ser precandidato a la presidencia municipal de Federal

El dirigente peronista explicó que “quienes constituimos la agrupación Ateneo Militante, pretendemos comenzar a trabajar sobre un proyecto superador para la conducción del gobierno municipal, que es lo primero que va a surgir porque se adelantan las elecciones”, y agregó “nos estamos reuniendo permanentemente con vecinos, y con personas idóneas en diferentes temas que nos van dando su aporte”. ESCUCHE QUE DIJO.

Audio Dario Veron

Verón, en dialogo con el conductor del programa “Radio Sábado”, de Radio Integración 90.5, dijo “hemos visto muchísimos proyectos durante muchísimas campañas, pero nosotros decidimos hacerlo distinto, empezando a escuchar a los vecinos, y a partir de la necesidad que plantean vamos conformando diferentes proyectos”. Manifestó que el reclamo fundamental es de oportunidades para los jóvenes “a los que no se ha atendido ni por ésta, ni por otras gestiones municipales, que es lo que manifiestan los vecinos”.

Más adelante comentó que se eligió este momento para el lanzamiento de la propuesta “porque nos parecía que como militantes justicialistas teníamos que empezar a escuchar a la gente, y se planteó en la agrupación que había la necesidad de comenzar a trabajar sobre un nombre, y los compañeros decidieron que sea el mío”.

Cuando se le consultó que dirigentes del peronismo federalense lo acompañaban, expresó “me parece que no corresponde, porque por ahí dejas alguno afuera, y tratamos de ser muy amplios, que haya una participación muy grande, y no me gusta dar nombres”, continuando que “llegado el momento, y en las redes sociales donde uno comparte fotos y diferentes actividades que vamos realizando con la agrupación, creo que se van viendo imágenes de quienes participan, pero nombrarlos es medio egoísta y corremos el riesgo de olvidarnos de mucha gente que hace su aporte”.

Darío Verón que la decisión de lanzar una precandidatura a la presidencia municipal de Federal, no se produce para mostrar disconformismo con la actual administración, que encabeza Gerardo Chapino, aseguró “no, no es tan así, sino que en la libertad política que tenemos cada uno, tomamos un camino distinto, pero no creo que sea una disconformidad total hacia ellos. Los compañeros tienen sus formas, y uno muchas veces coincide con esas formas y otras veces no”.

El dirigente del Ateneo Militante se abstuvo de realizar una calificación de las gestiones del Jefe de Gobierno local, Gerardo Chapino, y de la Senadora Provincial, Nancy Miranda. (Federal al Día)