Un candidato saldrá por comisión

En Villaguay, el grupo que aglutina a los sectores que dirigen actualmente la UCR, crearon una comisión que tendrá a su cargo el armado de una propuesta para el nuevo Comité Provincial, “sin exclusión alguna”.

Referentes de distintos grupos políticos de la UCR provincial se reunieron este sábado en Villaguay para avanzar en acuerdos de cara a la próxima renovación de autoridades partidarias. En la reunión se dieron cita legisladores nacionales y provinciales, presidentes de juntas de gobierno, intendentes, concejales y referentes radicales de todos los Departamentos.

El objetivo fue avanzar con consensos frente a la próxima renovación de autoridades partidarias y también se analizó la actualidad provincial y se debatió en torno a la propuesta de modificación de la ley electoral que fue girada a la Cámara de Diputados.

Los radicales avanzaron en su intención de converger en un acuerdo que favorezca el camino hacia la gobernación de la provincia. Con una amplia convocatoria se dieron cita en Villaguay este sábado 25, dirigentes de varias corrientes internas del radicalismo entrerriano, donde ma

“La política es la herramienta de la democracia, los partidos políticos son el medio más eficaz que la sociedad tiene para asegurar su libertad. Los dirigentes políticos deben, a su vez, abrir su participación a formas diferentes de vínculo basada en la confianza, la verdad y la grandeza que se requiere si se pretende estar a la altura de los nuevos desafíos que la sociedad le exige a sus dirigentes”

nifestaron su voluntad de “realizar con grandeza todos los esfuerzos para que Cambiemos sea el signo político que gobierne Entre Ríos a partir del 2019”.

Para ello coincidieron en formalizar su voluntad de “converger en una nueva conducción partidaria que encuentre a todos los actores en una misma mesa, entendiendo que los desafíos por venir requieren de partidos políticos fuertes, abiertos y modernos, que no solo articulen sus propias estructuras, sino que encuentren canales de diálogo permanente con la sociedad y todas sus instituciones”, se informó, según publicó Apf.

“La política es la herramienta de la democracia, los partidos políticos son el medio más eficaz que la sociedad tiene para asegurar su libertad. Los dirigentes políticos deben, a su vez, abrir su participación a formas diferentes de vínculo basada en la confianza, la verdad y la grandeza que se requiere si se pretende estar a la altura de los nuevos desafíos que la sociedad le exige a sus dirigentes”, expresaron en un comunicado de prensa.

“Los años vividos bajo el gobierno de los Kirchner, que por estos días se están terminando de desenmascarar en lo que fue una brutal corrupción en el manejo de la cosa pública, y frente a un gobierno provincial en manos de Gustavo Bordet, administrador de pobreza y de casi nulas transformaciones para esta provincia, demandan de nosotros esfuerzos superiores”, consideraron tras el encuentro.

Entre las autoridades partidarias presentes estuvieron el presidente del partido e intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, el presidente del Foro de Intendentes, Carlos Cecco, la presidenta del Foro de Concejales, María Elena Romero y el presidente del Congreso partidario Julián Rubio.

También participaron los intendentes de Bovril, Alfredo Blochinger, de Victoria Domingo Maiocco, Rafael Cavagna de Nogoyá, Uriel Brupbacher de Viale, Oscar Aliano de Sauce de Luna, Gustavo Zandona de Villa del Rosario, Francisco Benedetti de Larroque y Darío Schneider de Crespo.

Entre los legisladores radicales estuvieron, Atilio Benedetti, Marcelo Monfort, Beltrán Lora, Omar Schild, Gabriela Lena, Fuad Sosa, Jorge Monge, José Artusi y Sergio Kneeteman.

También participaron el ex diputado nacional y presidente del IAFPRPM, Fabián Rogel, la ex intendente de Victoria y ex diputada Gracia Jaroslavsky, presidentes de juntas de gobierno y dirigentes de los 17 departamentos. Sobre el final, se creó una comisión que tendrá a su cargo el armado de una propuesta para el nuevo Comité Provincial, “sin exclusión alguna”. (informedigital)