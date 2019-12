ALBERTO FERNÁNDEZ JURÓ Y ES EL NUEVO PRESIDENTE

El flamante mandatario tomó posesión del cargo ante la Asamblea Legislativa y recibió los atributos de mando de manos de Mauricio Macri. En su discurso, hizo hincapié sobre la situación económica en la que recibe el país, se refirió a la deuda, y la relación con el FMI. Anunció medidas, que incluyen tanto a la economía, como a lo social, la Justicia y la seguridad.

Alberto Fernández asumió como nuevo Presidente de la Nación al frente de una coalición peronista que tendrá a su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, como principal socia política. Con Gabinete ya confirmado, el sucesor de Mauricio Macri juró el cargo ante la Asamblea Legislativa en el Congreso y tras recibir los atributos de mando se trasladará a la Casa Rosada junto a su equipo de ministros.



Manejando su propio auto, y acompañado de su pareja Fabiola Yáñez, Alberto Fernández llegó al Congreso antes del mediodía donde fue recibido por la saliente vicepresidenta Gabriela Michetti, y la entrante Cristina, además de Sergio Massa, quien será el titular de la Cámara de Diputados.

En una ceremonia presidida por la vicepresidenta saliente, Fernández finalizó su juramento con: “Que Dios y la Patria me lo demanden”. A su turno, Cristina juró: “Que Dios, la Patria y el pueblo, como siempre, me lo demanden”.



Fernández recibió la banda y el bastón de mando de manos Mauricio Macri, quien de modo solmene cumplió con la ceremonia y luego se retiró del Congreso.

Acto seguido, el flamante Presidente inició su discurso ante la Asamblea Legislativa con un llamado al diálogo y al trabajo en conjunto con todos los sectores políticos, haciendo hincapié en la necesidad de reactivar la economía y atender a las necesidades de los sectores más postergados. “Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de un nuevo contrato social”, dijo.

La herencia de Macri

“Llegamos a esta situación por una serie de malas decisiones económicas”, afirmó Ferández, tras lo que prometió “impulsar una serie de medidas económicas y sociales” tendientes a “poner en marcha la economía”. Para ellos, anunció que convocará en los próximos día “a los trabajadores, los empresarios, el campo, y organizaciones sociales” para diagramar un plan de acción.

Fernández anunció que dispondrán de un sistema masivo de créditos a tasas bajas, que abarcaría tanto a personas que están endeudadas como industrias y pymes.

El gobierno que termina ha dejado una situación de virtual default” (Alberto Fernández, presidente de la Nación”

Además, remarcó que el gobierno de Mauricio Macri dejó altos niveles de inflación, pobreza, y una fuerte caída de la actividad productiva y el empleo. “Detrás de estos terroríficos números hay seres humanos”, lanzó el Presidente. Y remató: “La economía y el tramado social están en una situación de extrema fragilidad”.

Economía, la deuda y el FMI

“Necesitamos reordenar la economía (…) necesitamos salir de la lógica del ajuste y el endeudamiento”, dijo Fernández y abogó por reducir la carga de la deuda. “El gobierno que termina ha dejado una situación de virtual default”, alertó.

En esa línea, ratificó que “el país quiere pagar (la deuda externa), pero carece de capacidad para hacerlo”. Dijo que buscará “una relación constructiva con el FMI y los acreedores privados”

Anunció la Creación del Consejo Económico y Social, integrados por diversos sectores políticos, sociales, académicos y empresarios, para diseñar políticas de Estado en esas materias, y que trascienda más allá de su gobierno.

El flamante jefe de Estado consideró que “es necesario poner Argentina de pie para avanzar, recuperar equilibrios sociales económicos y productivos que hoy no tenemos, ser conscientes de las profundas heridas que padecemos y necesitan curarse”. “Tenemos que superar el muro del rencor y el odio, el hambre que deja a millones a hombres y mujeres, y superar el del despilfarro de nuestras energías productivas. Estos muros y no nuestras ideas distintas son los que nos dividen, no quiero que las palabras sena un monólogo”, completó.

De hecho, sobre el final pidió “a los que más tienen un aporte solidario para ayudar a los que más necesitan”, mientras que convocó a trabajar contra el hambre y la pobreza.

Justicia, Seguridad e Inteligencia

Por otro lado, anunció una profunda reforma del sistema judicial y la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. De hecho, anticipó que se eliminarán los fondos reservados, recursos que la ex-SIDE utilizaba de forma discrecional y sin rendir cuentas. “Nunca más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, por operadores judiciales, procedimientos oscuros, y linchamientos mediáticos”, lanzó Fernández y expresó que se motorizaron causas durante el macrismo contra sus opositores.



De hecho, aseguró que esos fondos serán destinados al “Plan contra el Hambre”, quien estará bajó la órbita del nuevo ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Aseguró que “sin justicia independiente no hay democracia” y que “cuando la política ingresa a los tribunales, la justicia escapa por la ventana”, al pronunciar su mensaje ante la Asamblea Legislativa, a quien le enviará una serie de proyectos para poder saldar “esta cuenta pendiente” una Justicia que no es independiente de la política.

Asimismo, dijo que enviará al Parlamento “una propuesta de transformación de política de seguridad ciudadana y prevención de la violencia para no caer en el gatillo fácil”. “Tenemos una enorme oportunidad de mirar al futuro y hacer de la defensa una política de estado, con fuerte compromiso con la Constitución Nacional”, aseveró.

Obra pública

El flamante presidente de la Nación, Alberto Fernández, prometió “garantizar la transparencia” en la administración de la obra pública que llevará adelante durante su Gobierno.

“Nuestro compromiso es garantizar la transparencia en la administración de obra pública, podrán acceder a todos proyectos de la obra. Selección y empresa ejecutora, monitorear los avances”, prometió también Alberto Fernández. En ese sentido, se quejó que en “pleno siglo 21, millones de argentinos no tengan un techo”.

Tal como ya se había anticipado, confirmó que no enviará al Congreso el Presupuesto 2020, devolverá el grado de Ministerio a Salud y declarará la Emergencia Sanitaria.

La grieta

También afirmó que “nadie sobra” en el país y subrayó: “Vengo a invitarlos a construir el sueño de esa Argentina democrática que aún nos merecemos”. “Nadie sobra en nuestra Nación, ni en sus ideas, ni en sus manifestaciones, tenemos que suturar muchas heridas”, enfatizó.

A su entender, “apostar a la fractura y a la grieta, es apostar a que esas heridas sigan sangrando”. “Quiero se capaz de corregir mi errores, en lugar de situarme en un pedestal”, señaló el flamante Presidente.

En el final de su discurso, le agradeció a Cristina Fernández por el acompañamiento, se emocionó al hablar de sus padres, al recordar al expresidente Néstor Kirchner, a su formador Esteban Righi, y envió un saludo a los ciudadanos que respaldaron el proyecto que encabeza.

“Si alguna vez siente que me desvió del compromiso que hoy asumo, les pido que salgan a la calle y me lo recuerden. Les prometo que volverá a la senda”, expresó. (ambito.com)