DESILUSIÓN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS: Después de 52 años, no se hará la tradicional Fiesta de los Reyes Magos

Es una de las fiestas más tradicionales de la capital entrerriana, especialmente dedicada a los niños. Cada año reunía a miles de personas. Los organizadores confirmaron que no se hará en 2017.

Cada año, miles de personas se daban cita en los primeros días de enero en la zona sur de Paraná para la tradicional Fiesta Provincial de los Reyes Magos. Fue así que a principios de 2016 se realizó la 52º edición. La gran mayoría de los asistentes pensó en retornar el año próximo para encontrarse con Gaspar, Melchor y Baltazar, pero no podrán hacerlo.

Según confirmaron Elonce TV los habituales organizadores, la fiesta no se realizará en 2017 adelantaron a este medio, no cuentan con el predio necesario para llevarla adelante, puesto que el lugar donde se realizaba fue vendido. A ello se suma que en las últimas ocasiones no recibieron los apoyos necesarios para solventar el evento.

Una de las fiestas más tradicionales de la capital entrerriana, estaba especialmente dedicada a los niños, con un alto contenido familiar y religioso.

Los espectáculos se extendían durante tres noches en el barrio kilómetro 5 ½. Además de la caravana, había regalos de golosinas e importantes sorteos para divertir y cumplir con los deseos de los más pequeños.

La entrada siempre totalmente gratis y generalmente se ofrecía un bono contribución para quienes deseaban colaborar libremente con organización. Tampoco se cobraba el uso de sillas y tribunas que se dispondrán.