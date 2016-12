RECESIÓN MÁS INFLACIÓN: La receta letal del gobierno para los trabajadores

Los trabajadores “son rehenes del gobierno porque padecen una inflación anual que rondará el 40 por y porque sostienen una economía que acumula un retroceso del 2,4 por ciento en lo que va del año. Esta gestión le resta importancia a la depreciación del peso y su impacto en el bolsillo de los trabajadores, porque es su receta para doblegarnos. Que sepa que no lo logrará, porque la resistencia se dará en la calle”, afirmó la secretaria de Jubilados de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Alejandra Gervasoni.

La militante social se refirió a la salida del gobierno del ahora ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay: “Prometió que bajaría la inflación pero resulta que cerrará por encima del 40 por ciento este año, lejos de la meta del 25 por ciento que su mismo gobierno estableció en enero pasado. El funcionario se fue, pero hasta ahora, sigue demorándose la postergada puesta en caja de la inflación. Mientras, los trabajadores ven cada día como el mango se les va de los bolsillos. Tenemos un gobierno de ricos sostenido por trabajadores”, fustigó.

Gervasoni recordó que para enero está previsto otro aumento del ocho por ciento en los combustibles, lo que, a su criterio, “incidirá en los precios de los alimentos, pero además, con salarios depreciados y con montos en negro, es imposible que los trabajadores se pongan a tono con las deudas”.

Funcionarios tienen coronita

La sindicalista advirtió al gobierno provincial que los trabajadores no están dispuestos a aceptar en paritarias más aumentos en negro, y exigió que el reacomodamiento salarial sea de un 50 por ciento, “por la inflación existente, la pérdida del poder adquisitivo, el salario devaluado y encima, la falsa promesa del gobierno de Gustavo Bordet de sentarse a discutir y aumentar los salarios durante el segundo semestre, que no cumplió”.

Sin embargo, señaló que “los funcionarios políticos sí tuvieron incrementos que nunca alcanzan a los trabajadores. Sería bueno que alguna vez, los aumentos del sector político se congelen, igual que los de los trabajadores. La realidad es que el único que perdió fue el laburante. Si los combustibles aumentan por mes, como ocurrirá en enero, los trabajadores deberíamos recibir un porcentaje igual en nuestros sueldos. Pero claro, como es un gobierno de ricos y para ricos, eso no pasará”, fustigó.

Ni para la canasta básica

Gervasoni recordó que en septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que una familia compuesta por dos mayores y dos niños de seis y ocho años necesitó 12.489 pesos para adquirir la canasta básica y no caer por debajo de la línea de pobreza, y en noviembre, ese importe subió a 13.126,29 pesos. También explicó que “el docente el salario inicial, sin tener en cuenta los montos en negro, que son inconstitucionales, apenas supera los 8.119 pesos ya que a los 9.329 pesos (que percibe desde julio) hay que descontarle 1.210 pesos en negro del Fnid, por lo cual, lo que queda es el salario actual de 8.119 pesos. Es decir, un salario por debajo de la línea de pobreza, un salario de indigencia”.

No más montos en negro

La gremialista repudió la posibilidad de que se incluya en la discusión salarial montos en negro y ratificó la exigencia del blanqueo del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fnid). “Es vergonzoso ofrecer montos en negro que son inconstitucionales; se nota a las claras que al gobierno poco importan los jubilados que dejaron en su vida laboral, y que menos le importan las organizaciones como el Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper) o la Caja de Jubilaciones, que no perciben esos importes que no son ni remunerativos ni bonificables”. Asimismo, indicó que el Fnid “al ser un monto en negro no llega a los jubilados”, y denunció “discriminación para el sector pasivo, justamente, el más castigado, el más vulnerable”.

El dato

En mayo pasado, dirigentes de la agrupación Rojo y negro, que integra Gervasoni, solicitaron información sobre la causa contra el ex gobernador Sergio Urribarri, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la inacción del gobierno provincial tras el reconocimiento judicial del carácter remunerativo de las sumas salariales derivadas del Fnid. (aimdigital)