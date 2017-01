DENUNCIA DEL RADICAL ULLUA EN SAUCE DE LUNA: La justicia desestimó las acusaciones realizadas contra el docente Héctor Bordón

En la denuncia policial, y publicada en las redes sociales, el dirigente juvenil del radicalismo departamental, Lucas Ullúa, acusó al docente y dirigente del PJ, Héctor José Bordón, de haberlo amenazado física y verbalmente en circunstancias de haberse producido un incidente vial en esa localidad.

Según se transmitió a FEDERAL AL DÍA, cumplidos los plazos judiciales, el estudio jurídico que representa a Bordón, hizo conocer un escrito en el que se expresa:

El estudio Jurídico Ferrari y Asociados hacen llegar a la comunidad de Sauce de Luna y a toda la Provincia, la resolución judicial emanada por la fiscalía de la Jurisdicción de la ciudad de Federal, respecto a la falaz denuncia realizada contra el Señor Bordón y los penosos episodios de injurias que tuvo que vivir durante los días previos a esta resolución.

El día 29/12/2016 en audiencia previa, el Señor Fiscal de la jurisdicción sobre el asunto ventilado resuelve, solicitando sin más el ARCHIVO de este legajo.

Haciéndoles saber a los comparecientes la segunda parte del art 210 del CODIGO PROCESAL PENAL

A título personal cabe destacar lo que dice el artículo 210 del Código Procesal Penal

ARTICULO 210. Desestimación y archivo. Cuando el Fiscal estime que no se puede proceder, que el hecho no encuadra en figura penal o que no existen elementos suficientes como para iniciar la investigación, desestimará, mediante decreto fundado, la denuncia y/o procederá al archivo de las actuaciones.

NOTICIA DE ARCHIVO: PUBLICADA EL 27-12-2016

DOCUMENTO DE LA JUVENTUD RADICAL DE FEDERAL

“Te voy a hacer desaparecer, gorila”, habría amenazado el dueño de un boliche a joven militante radical

La Juventud radical de Federal repudió las presuntas amenazas físicas y verbales sufridas el domingo por su Secretario, Lucas Matías Ullua, hijo del ex Diputado Pedro Ullúa, frente al boliche bailable de la localidad de Sauce de Luna. Responsabilizan por esas acciones a un funcionario de la Dirección Departamental de Escuelas de Federal, que además es dueño del local. FEDERAL AL DÍA LE CUENTA COMO HABRÍAN SUCEDIDO LOS HECHOS.

Según lo recabado por FEDERAL AL DÍA, el incidente se produjo pasadas las 7,30 horas del domingo, en el mismo lugar en el que se había registrado un accidente automovilístico, sin mayores consecuencias, y en el que había estado involucrada la esposa de Héctor José Bordón, quien es el dueño del boliche bailable de Sauce de Luna.

Cuando Bordón llegó al lugar, según dijeron con algunas copas de más, advirtió la presencia del joven militante radical Lucas Ullúa, quien se encontraba en el interior de un vehículo, y se vino hacia él para agredirlo a golpes de puño, los que no habrían llegado a destino. Además, según se denunció, Bordón habría utilizado todo tipo de epítetos y amenazas, lo que llevó a Ullúa a radical la denuncia en la Comisaría de Sauce de Luna.

Trascendió también que el hombre habría también insultado a funcionarios policiales, quien estuvieron a punto de detenerlo, lo que fue evitado por la esposa de Bordón, quien logró calmarlo y sacarlo del lugar.

TEXTO COMPLETO DEL COMUNICADO PUBLICADO EN FACEBOOK:

Desde la Juventud Radical del departamento Federal expresamos nuestro total repudio a las agresiones tanto fisicas como verbales que sufriera nuestro actual secretario, Lucas Matias Ullua, en las primeras horas de este domingo por parte del señor Hector Jose Bordon, dueño del boliche “Arlekin Disco” de Sauce de Luna y docente de nivel primario quien actualmente desempeña tareas en la dirección departamental de escuelas de este departamento Federal.

No está en las intenciones de esta Juventud entorpecer la labor de la justicia ni de la fuerza policial quien en todo momento acompañaron a Lucas en este penoso acto de pura altanería y prepotencia por parte de quienes creen tener la impunidad del poder y por creer ser “Amigo de” insultó al grito de “TE VOY A HACER DESAPARECER, GORILA” entre otras descalificaciones a nuestro correligionario.

Lucas en particular, y toda esta juventud radical es FIEL DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS. Es la UNION CIVICA RADICAL la que de la mano de Alfonsín recuperó la democracia y condeno a los responsables por las desapariciones de personas sufridas en la última dictadura cívico militar.

Conocemos la historia de nuestro país y nos duele muchísimo que se dirijan a uno de nuestros militantes con tamaña descalificación y consideramos que el señor Bordón debería prestar REAL atención al decirnos que nos va a hacer desaparecer, ya que el se desempeña en el ámbito educativo, y a su vez pertenece al FPV de Sauce de Luna y debería saber perfectamente el trasfondo político que tiene decirle a alguien que lo va a hacer desaparecer por el simple hecho de estar en veredas políticas distintas, demostrando la total falta de tolerancia hacia los que piensan distinto.

Instamos al FPV a también sancionar este tipo de actitudes en sus militantes ya que son los partidos políticos los reales garantes de la vida, la libertad y la justicia.

Nos solidarizamos con Lucas porque además de compartir el mismo amor por nuestro partido, lleva más de la mitad de su vida basándose en valores que demuestra tanto en su vida privada como en su vida para con la sociedad.

