HOSPITAL URQUIZA: El Dr. Sergio Duarte heredó de la administración Nieves una deuda de casi 2,7 millones de pesos

Luego del acto, en el que este viernes presentara un informe de gestión; el Dr. Sergio Duarte mostró a los medios documentación relacionada con el pesado endeudamiento con el que recibió el nosocomio público federalense el pasado mes de diciembre. De los $ 2.693.699,73 de deudas, que se observan en el informe realizado oportunamente a las autoridades de salud de la provincia, 2,3 millones corresponden a medicamentos, cuestión sobre la que se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía local. Duarte se refirió también “a la causa humo”.

Audio Dr. Sergio Duarte (Deuda Hospital y Denuncias Judiciales)

El Director del nosocomio, Dr. Sergio Duarte, aseguró que todo lo que se viene manifestando respecto a la deuda que heredo “está documentado”.

En dialogo con un cronista de FEDERAL AL DÍA, y respecto a las causas judiciales que se tramitan en la fiscalía local, por la agresión física ejecutada sobre el por el Dr. Martín Ava, el presunto irregular funcionamiento de la farmacia del Hospital, y por los servicios prestados por un medico presumiblemente inmatriculado.

“Yo estoy convencido que la justicia tiene que ser objetiva, tiene las pruebas, aunque algunos hayan querido poner palos en la rueda”, dijo Duarte; y agregó “cuando uno hace genera malestar, fundamentalmente cuando se han tocado interese personales y económicos”.

Respecto a la causa en la que se lo involucró por mal desempeño en la función pública, “un colega me dijo que se trata de una causa humo, pero soy abogado y confío en la justicia, en la Fiscalía local, en que harán las cosas como corresponden, porque tienen los elementos probatorios”.

Duarte, al ser consultado por la posibilidad de que la causa, a la que denominó humo, haya sido para presionar en la búsqueda de bajar la más grave, que es la del presunto funcionamiento delictivo del área de la farmacia hospitalaria; no dudo en manifestar “sinceramente no lo quiero pensar así, porque yo tengo principios y valores que jamás se van a vender ni tranzar. Está en la justicia querer ver, o no, la realidad”. (Federal al Día)