Radio On-line

“Es una satisfacción ver los resultados concretos. Yo siempre digo que no hay que salir a anunciar sino a mostrar lo que se ha hecho, y hoy esta acá a la vista”, dijo la legisladora del FpV de Federal en la oportunidad en la que el Director del Hospital Urquiza, Sergio Duarte, realizó un amplio informe de los conseguido en un poco más de tres meses de su gestión, e hizo entrega de diveros equipos y elementos. ESCUCHE A MIRANDA.

Audio Nancy Miranda

La Senadora Departamental Nancy Susana Miranda, recordó cuánto costó conseguir que Sergio Duarte se pusiera al frente del Hospital J. J. de Urquiza, “pero escuchando el informe que se dio siento que valió la pena. Valió la pena cada ataque. Escuchar las tonterías de gente que no ha generado ni hecho absolutamente nada, no solo por el hospital sino por el pueblo”.

“Yo me he hecho cargo, como lo han hecho cada uno de ustedes, porque todos somos importantes en el lugar donde estamos”, y agregó “es importante que cada uno haga lo que le corresponde, que nos comprometamos con algo que es nuestro, ya que cuando hacemos algo en contra del Hospital lo hacemos en contra de nosotros mismos; entonces cuidémoslo y comprometámonos con algo que es de todos nosotros y de la comunidad, que hace tiempo nos está pidiendo que esto mejore”.

La legisladora Nancy Miranda manifestó que “todo cuesta, porque que ningún cambio se hace de un día para el otro, pero hay que empezar; y para ello había que tomar la decisión”, y aseguró que esta determinación producirá que “me peguen, pero a esta altura no me afecta, aunque me duelen algunas cosas, sobre todo por la decepción que siento de alguna personas, que tiempo atrás hablaban con tanto empeño del hospital y que hoy se ve están haciendo todo lo contrario”.

“Tal vez estos cambios hayan afectado las conveniencia de algunos, pero yo siempre voy a priorizar a la mayoría. El lugar que estoy ocupando es por la gente, no por ningún arreglo con alguien; entonces a la que le tengo que responder es a la gente, que pidió un cambio en varios lugares, y se están haciendo, Creo y confío en que no me equivoque con las decisiones que he tomado”, concluyó Nancy Miranda; no sin antes felicitar a todos los que funcionarios que están ayudante a mejorar el funcionamiento de las instituciones en Federal. (Federal al Día)