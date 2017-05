Lo dijo investigador paranormal: Lo sucedido en Hernandarias “podría haber sido una teleportación”, aseguran

El investigador paranormal Gustavo Fernández se refirió a la extraña desaparición de un chico en Hernandarias. Algunos lo relacionan con el fenómeno ovni aunque el escritor dijo en Entrevistas que podría tratarse de una “teleportación”.

El chico de 13 años, oriundo de Hernandarias sostuvo que vio una luz y perdió el conocimiento. En menos de 10 minutos apareció en el otro extremo de la localidad en estado de shock.

“El chico desaparece en un lugar y aparece en otro y tiene unos minutos de lo que llamamos tiempo perdido; no sabemos qué ocurrió ahí. Suponer que fue un `secuestro` por parte de un ovni es prematuro. La abducción, que es el término técnico que define al presunto secuestro extraterrestre, tiene ciertas características: la víctima presenta una serie de evidencias de intrusismo fisiológico, como punciones, dilatación de orificios naturales; nada de esto ocurrió en el caso de Hernandarias. El chico dice que ve una luz, pero el hermano no la ve, si se tratara de un objeto luminoso, físico, ajeno, la luz hubiese tenido que ser vista también por el hermano”, conjeturó el investigador paranormal, en diálogo con Entrevistas.

Para Fernández, “en principio, se estaría frente a lo que en parapsicología llamamos teleportación o teletransportación, es decir de un fenómeno paranormal donde una persona se desmaterializa en un lugar y se materializa en otro. La historia está llena de ejemplos de esto, como personas que se fueron al bosque, se durmieron una siesta y despertaron a los 40 años”.

“Hay muchos antecedentes que no necesariamente se vinculan al tema ovni. Si se hubiese visto la nave, si se hubiera presentado el rayo de luz absorbiendo a la persona, y en caso de entrevistar a este chico bajo un estado de hipnosis regresiva, si él manifestara haber estado en el interior de algunos de estos objetos, se podría afirmar de una abducción. En principio se trataría de una teleportación, fenómeno parapsicológico espontáneo e involuntario”, aventuró Fernández.

En el mismo sentido aseveró que este fenómeno “se produce por una serie de anomalías espacio- temporal que son más comunes que lo que la gente cree. Son como aberturas en el espacio- tiempo, deformaciones de la geometría, que son parte de las anomalías del universo. No hay un porqué en el sentido electivo, es un fenómeno de los muchos misterios que el Universo tiene”.

Este suceso, aparentemente paranormal, generó consternación en la familia, porque no entendían lo ocurrido. Fernández indicó que para la persona que experimenta un hecho de este tipo, “la contención social, familiar, es importante, porque tiene que integrar a la vida cotidiana, un hecho extraordinario, lo que no es fácil. Quien lo vive, atraviesa una situación absolutamente inesperada, violenta psicológicamente y que no puede cualificar a su vida de todo los días”. Elonce.com.