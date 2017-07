Federal: Desocupados interrumpieron temporalmente la Ruta 127 demandando ser contratados por la empresa que la repara

Los manifestantes, que estuvieron por alrededor de 3 horas interrumpiendo temporalmente el transito sobre la ruta, en la intersección con la calle Cepeda; se quejaron de que ya hay medio centenar de personas realizando tareas en inmediaciones del campamento que se está instalando a la altura del Kilometro 197 de esa ruta. Prometieron que si no tienen respuestas para este viernes, volverán a manifestarse con la misma modalidad. Desde la empresa informaron que ya hay trabajando una decena de operarios de Federal, y que en la próxima semana ingresarán otros 5. ESCUCHE EL AUDIO Y VEA IMÁGENES.

Audio Protesta sobre Ruta 127

La protesta comenzó alrededor de las 13 horas de este jueves, sobre la ruta nacional 127 a la altura de la calle Cepeda. Unas cincuenta personas encendieron cubiertas sobre la calzada e interrumpieron el transito en ambos sentidos de circulación. Con la llegada de funcionarios de la Policía y de Gendarmería Nacional, los manifestantes aceptaron por momentos liberar el transito. A las 16, y luego de que se presentan los Defensores Dres. José Mandil y María del Carmen Molares, y confeccionaran un acta donde dejaron plasmado el motivo de su reclamo, los desocupados se retiraron a sus hogares. La Fiscalía local fue informada de los acontecimientos, al igual que el Juzgado Federal de C. del Uruguay. Un equipo, con personal de Bomberos Voluntarios, terminó apagando las cubiertas que habían quedado encendidas.

Cuando apenas había comenzado el corte, un cronista de FEDERAL AL DÍA le consultó a uno de los que encabezó la protesta, Gabriel “perico” Andrini, quien explicó que “el inconveniente que tenemos en la ciudad de Federal es la gran cantidad de desocupados, y hay de 40 a 50 empleados que vinieron desde Paraná cuando tenemos la mitad del pueblo desocupado; y no nos podemos dar el lujo de que venga gente de afuera cuando tenemos a nuestros vecinos sin trabajo”.

“La empresa (Losi SA) les hacia hacer cola desde las 4 de la mañana para no tomar a ninguna persona. Hoy el tiempo de hablar se terminó, y aunque no queremos perjudicar a nadie, la medida que tenemos que tomar es esta, no nos queda otra”.

“Todos estos muchachos que están aquí tienen necesidad de trabajo, y la obra de la ruta no es solo la carpeta asfáltica, sino que incluye bacheo, limpieza, colocación de guardarais, ampliación de alcantarillas, y aquí hay albañiles, oficiales de albañiles, hay geste especializada. No estoy defendiendo a las personas que piden trabajo y no van, sino a muchos que conozco”; y agregó que este es solo el comienzo de la protesta, ya que si no reciben respuestas a las demandas volverán a interrumpir el tránsito este viernes.

El Sub Jefe de la Policía Departamental, Héctor Acosta, y el Jefe de la Sección local de Gendarmería, Yamil Martínez, dialogaron con los manifestantes, les pusieron en conocimiento de que la situación había sido comunicada a las autoridades judiciales locales y del Juzgado Federal de C. del Uruguay, y los convencieron de liberar temporalmente el transito sobre la ruta.

Más tarde llegaron al lugar los Abogados que encabezan la Defensoría de Federal, Dres. José Mandil y María del Carmen Molares, para ofrecerse como mediadores ante las autoridades institucionales de la ciudad, el Departamento, la Provincia y la nación; elevando el acta que firmaron los desocupados reclamantes, y en la que se incluyó detalle de sus especialidades.

“Nos ofrecemos para mediar, garantizando el derecho que tienen como ciudadanos de peticionar, y a la vez de garantizar y evitar un conflicto que podría terminar con un desalojo violento por parte de Gendarmería”, dijo Mandil.

Allí Andrini volvió a expresar que “el problema es simplemente laboral, la empresa Losi trajo personal que esta alquilando hoteles, y otros lugares, siendo que en Federal hay una desocupación notoria, y el problema es que no toman gente de Federal, toman de afuera”.

FEDERAL AL DÍA pudo saber que el Presidente Municipal, Gerardo Chapino, que se encuentra realizando tramites en la ciudad de Buenos Aires, siguió de cerca el conflicto y se comunicó con alguno de los manifestantes y funcionarios de la Policía y Gendarmería. En contacto con este portal informativo recordó sus conversaciones con directivos de la empresa Losi, a quien les reclamo especial tenga preferencia por los trabajadores locales; habiendo ya ésta tomado a 9 operarios, e incorporará a otros 5 la próxima semana. Agregó que a medida que avancen los trabajos la empresa prometió seguir contratando, de acuerdo a sus necesidades, a vecinos de la localidad.

Por otra parte, trascendió el malestar que la demanda causo dentro de los más altos directivos de la empresa; quienes habrían lamentado la modalidad, y cuestionaron a los que la convocaron. “Imaginen si reaccionan así cuando recién comenzamos los trabajos, el problema que podrían generarnos incorporados a las obras”, habría esputado uno de los referentes de la firma. (Federal al Día)