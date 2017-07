Elecciones Y Uader: Lacoste “Para fortalecer los partidos, es necesario volver al sistema de elección general”

Jorge Lacoste, intendente de Sauce de Luna y precandidato a diputado nacional por la lista Cambiando Juntos, que encabeza Atilio Benedetti, (Cambiemos), habló de las PASO y defendió el sistema de elección general. Dijo que antes cada espacio político resolvía internamente cómo conformar las listas con sus afiliados y después se iba a una elección general. “Me parece que si queremos fortalecer los partidos, deberíamos volver a este sistema, sobre todo en lugares donde no hay interna y la gente está obligada a votar, porque es mucha plata que se gasta, para un país que tiene muchas necesidades”, expresó. Luego se refirió al tema UADER y sostuvo que tiene que seguir siendo de los entrerrianos.

En declaraciones a Aire de todos, Lacoste coincidió en que no es lógico que el voto de las internas sea obligatorio para quienes no están afiliados a un partido, “si nosotros queremos llegar a una representación de Cambiemos, la tiene que elegir Cambiemos, la elección la tenemos que hacer nosotros y esa es la oferta que tiene que llegar a octubre, porque no es una oferta condicionada por un voto de alguien que no pertenece al espacio y que incida en la elección”, dijo.

Por otra parte, se refirió a la repercusión de los dichos de Benedetti sobre “nacionalizar” la Universidad Autónoma de Entre Ríos y dijo que a “la UADER hay que fortalecerla porque es de los entrerrianos” y sostuvo que lo que se quiere hacer es que “cumpla el rol que debe cumplir, porque se desvió del origen para lo que fue creada, que era estar vinculada al desarrollo de esta provincia”, expresó.(lt14.com.ar)