A días de las PASO: Los candidatos de Bordet visitaron la ciudad de Federal

Los precandidatos a Diputados Nacionales, Mayda Cresto, Carolina Gaillard y Claudia Gieco, fueron recibidos por la Senadora Departamental Nancy Miranda y el Presidente Municipal Gerardo Chapino, entre otros dirigentes del peronismo federalense.

En la mañana de este miércoles visitaron los estudios de Radio Integración de Federal, manifestando su pleno apoyo a la gestión del Gobernador Gustavo Bordet, y reprocharon acciones y políticas que lleva adelante el gobierno macrista.

La precandidata de la Lista 2 Somos Entre Ríos, Mayda Cresto, recordó que es muy importante acudir el domingo a las urnas, para participar de las elecciones PASO, en las que el peronismo lleva 10 listas, y auguró que “después del domingo todos vamos a estar encolumnados detrás de la lista ganadora”.

Gaillard agregó que “es una buena oportunidad que tienen los entrerrianos para darle una señal al gobierno nacional de Cambiemos de que así las cosas no pueden seguir”, y continuó “todos los días vemos como las familias no pueden llegar a fin de mes, muchos tienen miedo a perder el trabajo, porque cierran industrias todos los días por la disminución del consumo, por la pérdida del poder adquisitivo; y es una buena manera el domingo de que los entrerrianos se expresen en las urnas para darle una señal al gobierno nacional de que así no podemos seguir”.

“La gente tendrá que evaluar como estaba antes y como está ahora”, agregó.

En tanto la Senadora Departamental Nancy Susana Miranda, que destacó el apoyo del Gobernador Bordet a las gestiones que se han realizado desde el departamento, pidió a los votantes “el acompañamiento con el voto”, y aseguró que “la gente tiene en sus manos la decisión y la responsabilidad por la determinación que hayan tomado”.

El Presidente Municipal Gerardo Chapino, además de pedir también el voto por la Lista 2 Somos Entre Ríos, remarcó sobre la seria situación que se vive, y que se refleja en el pedido de ayuda que las personas hacen cada día en las oficinas municipales.

“Cuando ha aumentado en más del 25 % la cantidad de vecinos que están yendo a los comedores municipales, es un marcador a tener en cuenta, y desde el municipio venimos sosteniendo esta situación económica adversa”, y concluyó mencionando que la obtención de un triunfo “para mí, como para Nancy, nuestra Senadora, será una herramienta más para poder cumplir los objetivos que tenemos planteados para nuestra comunidad”. (Federal al Día)